الداخلية تحبط محاولة تهريب 100 طربة حشيش فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ نيفين طه

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لاتجاره فى المواد المخدرة، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة الخانكة بأمن القليوبية قيام "هانى.م" ومقيم بسرياقوس له معلومات جنائية مسجلة، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته "100 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 15 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول "، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج.