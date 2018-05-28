البرلمان العربى يدعو الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف ونبذ الخلافات

القاهرة (أ ش أ)

دعا البرلمان العربى، جميع الفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات خدمة لحق الشعب الفلسطينى فى زوال الاحتلال الإسرائيلى الغاشم.

وجدد رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمى - فى بيان اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ54 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية والتى توافق 28 مايو من كل عام، فى هذه المناسبة الدعم للمنظمة ودورها فى الدفاع عن فلسطين تحت قيادة الرئيس محمود عباس، داعيا جميع الفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصف ونبذ الخلاف خدمةً لحق الشعب الفلسطينى فى زوال الاحتلال الغاشم وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس .