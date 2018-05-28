video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اعتقال شاب فى بلجيكا هدد باغتصاب النساء وقتلهن بـ"كلاشينكوف"

الإثنين، 28 مايو 2018 12:37 م
اعتقال شاب فى بلجيكا هدد باغتصاب النساء وقتلهن بـ"كلاشينكوف" كلاشينكوف - صورة أرشيفية
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

قال مكتب المدعى العام فى "لييج" البلجيكية، إن الشرطة ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 27 عامًا بعد قيامه بتهديد باغتصاب النساء وقتلهن.

 

ووفقا لبيان المدعى العام، أن الرجل خرج من بيته بدون قميص وكان مسلحا بسكين وعصا وهدد جيرانه والمارة، وكان يصيح بأنه سيغتصب النساء ويقتلهن بواسطة كلاشينكوف، كما قام فى طريقه بتخريب عدد من السيارات.

 

وحسب البيان، فان الرجل معروف بالفعل لدى الشرطة وحكم عليه فى السابق بتهمة الحرق عمدا، وهو معروف أيضا بإطلاق النار وحمل الأسلحة، ويطلب المدعى العام اعتقاله.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب بلجيكى يصدم الرأى العام بتبرئته شرطة بلجيكا وتحميل أهل "مودة" مسئولية قتلها

صحيفة: بوادر أزمة دبلوماسية بين بلجيكا وإسبانيا على خلفية قضية كتالونيا

بلجيكا

الشرطة البلجيكية

اغتصاب النساء فى بلجيكا

اخبار العالم




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الثانوية العامة الموجودة بمراكز التوزيع مؤمنة بشكل كامل

التعليم: أسئلة الثانوية العامة الموجودة بمراكز التوزيع مؤمنة بشكل كامل

تعرف على أكثر 5 هيئات اقتصادية خاسرة فى العام المالى الحالى.. أبرزهم السكة الحديد

تعرف على أكثر 5 هيئات اقتصادية خاسرة فى العام المالى الحالى.. أبرزهم السكة الحديد

رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى: مفاوضات مع بنوك سودانية لتمويل مصنع أدوية بـ20 مليون دولار.. رياض أرمانيوس: قانون التأمين الصحى رائع لكنه بحاجة للتنفيذ السريع و"التجارب الإكلينيكية" من أهم إنجازات البرلمان

رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى: مفاوضات مع بنوك سودانية لتمويل مصنع أدوية بـ20 مليون دولار.. رياض أرمانيوس: قانون التأمين الصحى رائع لكنه بحاجة للتنفيذ السريع و"التجارب الإكلينيكية" من أهم إنجازات البرلمان

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته بملعب زوتين لمواجهة تونس وديًا غدًا

المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته بملعب زوتين لمواجهة تونس وديًا غدًا

بعد 45 سنة غياب.. "الروب دريس" رجع موضة تانى.. أفضل أشكال اختارى منها إللى يناسبك

بعد 45 سنة غياب.. "الروب دريس" رجع موضة تانى.. أفضل أشكال اختارى منها إللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة