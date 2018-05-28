اعتقال شاب فى بلجيكا هدد باغتصاب النساء وقتلهن بـ"كلاشينكوف"

كتب أحمد علوى

قال مكتب المدعى العام فى "لييج" البلجيكية، إن الشرطة ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 27 عامًا بعد قيامه بتهديد باغتصاب النساء وقتلهن.

ووفقا لبيان المدعى العام، أن الرجل خرج من بيته بدون قميص وكان مسلحا بسكين وعصا وهدد جيرانه والمارة، وكان يصيح بأنه سيغتصب النساء ويقتلهن بواسطة كلاشينكوف، كما قام فى طريقه بتخريب عدد من السيارات.

وحسب البيان، فان الرجل معروف بالفعل لدى الشرطة وحكم عليه فى السابق بتهمة الحرق عمدا، وهو معروف أيضا بإطلاق النار وحمل الأسلحة، ويطلب المدعى العام اعتقاله.