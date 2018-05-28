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الإثنين، 28 مايو 2018 03:21 م
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اجتماع طارئ بشركة الدلتا للأسمدة لاحتواء قرار وقف مصنع سماد طلخا

الإثنين، 28 مايو 2018 01:48 م
اجتماع طارئ بشركة الدلتا للأسمدة لاحتواء قرار وقف مصنع سماد طلخا عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم
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يترأس المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اجتماعا خلال ساعات بشركة الدلتا للأسمدة، لاحتواء أزمة صدور قرار من محافظ الدقهلية بوقف مصنع سماد طلخا لحين توفيق أوضاعه البيئية.

 

وقال المهندس نبيل مكاوى لـ"اليوم السابع"، إن توقف المصنع غير مقبول وبمثابة كارثة كبيرة، خاصة أن هناك أجهزة قياس نسب الانبعاثات ترسل القراءات يوميا لجهاز شؤن البيئة، وهى وفق المعدلات المقبولة كما أن تسرب الأمونيا لم يعد متكررا، مشيرًا إلى أن المصنع ما يزال يعمل تزامنا مع خطط التطوير والتحسين البيئى.

 

وسيناقش الاجتماع خطوات استمرار عمل المصنع دون توقفه، ومن المنتظر تصعيد الأمر لوزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى لرفعه للحكومة حفاظا على المصنع وآلاف العاملين فيه حيث يعد عصب صناعة الأسمدة ووقفه سيضاعف أسعار الأسمدة .

 


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