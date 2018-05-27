صور..شخص يتجول بشوارع سنغافورة متنكرا فى هيئة زعيم كوريا الشمالية

كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

ظهر شخص فى حديقة ميرليون، فى سنغافورة، اليوم الأحد، متنكرًا فى هيئة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وتجول بين المواطنين فى ملابس تشبه تلك التى يرتديها الزعيم الكورى الشمالى، كما ارتدى نظارة تشبه نظارته، هذا إضافة إلى ملامح الوجه المتقاربة بينهما.

وخلال جولته التقط الشخص المتنكر فى هيئة الزعيم الكورى الشمالى، صورًا تذكارية مع المارة، وكان يحمل فى يده علبة من طعام الدجاج، فيما تباينت ردود فعل المواطنين من حوله، خاصة فى ظل توقعات بزيارة لـ"كيم جونج أون"، إلى سنغافورة فى منتصف شهر يونيو المقبل، لحضور القمة المقرر انعقادها بينه وبين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لبحث نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

ورغم إعلان الرئيس دونالد ترامب، تعليق القمة مع كوريا الشمالية، خلال الأسبوع الماضى، إلا أن ترامب، قال، السبت، إنه مازال يتطلع إلى اجتماع القمة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى سنغافورة، فى 12 يونيو، وأضاف أن المحادثات تتقدم بشكل طيب.

وقال ترامب، فى البيت الأبيض، "نعمل بشكل طيب للغاية فيما يتعلق بالقمة مع كوريا الشمالية، الأمور تسير بشكل طيب جدًا، ومن ثم فإننا نتطلع إلى الثانى عشر من يونيو فى سنغافورة، هذا لم يتغير ومن ثم سنرى ما سيحدث".

بدوره، قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الأحد، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، أكد التزامه باستكمال نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية، وباجتماع مزمع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مضيفًا "الرئيس كيم، وأنا، اتفقنا على ضرورة عقد قمة 12 يونيو بنجاح، وعلى أن مسعانا لنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق سلام دائم يجب ألا يتعثر".



شبيه زعيم كوريا الشمالية فى سنغافورة



شبيه زعيم كوريا الشمالية يتجول فى سنغافورة



المارة فى سنغافورة يضحكون بسبب شبيه كيم جونج أون



سيدة سنغافورية تنظر باستياء لشبيه الزعيم الكورى الشمالى