video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سول: كوريا الشمالية ملتزمة باستكمال نزع السلاح النووى والقمة مع ترامب

الأحد، 27 مايو 2018 10:24 ص
سول: كوريا الشمالية ملتزمة باستكمال نزع السلاح النووى والقمة مع ترامب رئيس كوريا الجنوبيه ونظيره الشمالى
رويترز
إضافة تعليق

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الأحد، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أكد التزامه باستكمال نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية وباجتماع مزمع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وفى واشنطن، أشار ترامب إلى أن الاستعدادات جارية للقمة المقرر أن تعقد يوم 12 يونيو رغم أنه ألغى الاجتماع الأسبوع الماضى.

وقال مون فى مؤتمر صحفى بالعاصمة سول إنه اتفق مع كيم خلال اجتماع مفاجئ أمس السبت على ضرورة انعقاد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال مون "الرئيس كيم وأنا اتفقنا على ضرورة عقد قمة 12 يونيو بنجاح وعلى أن مسعانا لنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق سلام دائم يجب ألا يتعثر".

وكان الاجتماع أحدث تحول دراماتيكى فى أسبوع شهد الكثير من التطورات الدبلوماسية حول احتمالات عقد قمة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وأقوى إشارة على أن زعيمى الكوريتين يحاولان الحفاظ على فرص عقد الاجتماع.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية فى بيان إن كيم أبدى "إرادته الثابتة" بشأن احتمال الاجتماع مع ترامب كما كان مخططا سلفا.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد أنها تأمل فى أن تنعقد القمة المزمعة بين ترامب وكيم فى موعدها المحدد الشهر المقبل فى سنغافورة وأن تكلل بالنجاح، وأضافت الوزارة فى بيان أرسلته إلى رويترز أن الحوار المباشر بين الزعيمين ضرورى لحل المسألة النووية.

وقال مون الذى عاد إلى سول صباح الخميس بعدما اجتمع بترامب فى واشنطن فى محاولة لإبقاء القمة الأمريكية الكورية الشمالية فى مسارها، إنه أوصل رسالة عن عزم ترامب "الثابت" على إنهاء العلاقة العدائية مع كوريا الشمالية وتحقيق التعاون الاقتصادى الثنائي.

وفى رسالة إلى كيم يوم الخميس قال ترامب إنه ألغى قمة سنغافورة المزمعة مبررا ذلك "بالعداء الصريح" من كوريا الشمالية، لكن أمس السبت قال ترامب إنه لا يزال يتطلع لعقد القمة يوم 12 يونيو حزيران فى سنغافورة مضيف أن المحادثات تمضى بشكل جيد جدا.

وذكر ترامب فى البيت الأبيض "نبلى بلاء حسنا جدا فيما يتعلق بالقمة مع كوريا الشمالية الأمور تسير بشكل طيب جدا. ومن ثم فإننا نتطلع إلى الثانى عشر من يونيو فى سنغافورة. هذا لم يتغير. لذا سنرى ما سيحدث".

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض أمس السبت إن فريقا من البيت الأبيض سيغادر كما هو مقرر إلى سنغافورة مطلع الأسبوع للإعداد للقمة المحتملة.

وبينما أكد رئيس كوريا الجنوبية أن كيم لا يزال ملتزما بنزع السلاح النووى، فإنه أقر بأن توقعات بيونج يانج وواشنطن بشأن معنى ذلك ربما تختلف وحث الجانبين على عقد محادثات لحل هذه الخلافات.

وقال "حتى لو جمعهما نفس التصميم هناك حاجة لإجراء مناقشات تتعلق بخارطة طريق لكيفية تحقيق هذا.. وهذه العملية قد تكون صعبة" وامتنع عن تعريف "نزع السلاح النووى الكامل".

وطالبت إدارة ترامب كوريا الشمالية بإنهاء برنامجها للأسلحة النووية بشكل كامل لا رجعة فيه. وجاء قرار كيم و ترامب المبدئى بالاجتماع بعد أشهر من التهديدات بالحرب والإهانات التى تبادلها الزعيمان حول البرنامج.

ويشك المسؤولون الأمريكيون فى أن كيم سيتخلى تماما عن ترسانته النووية. وقال مون إن كوريا الشمالية ليست مقتنعة بعد بأنها تستطيع الوثوق بالضمانات الأمنية الأمريكية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سول: الاتصالات المباشرة بين زعيمى أمريكا وكوريا الشمالية ضرورية

سول: بومبيو أبلغنا باهتمام واشنطن بمواصلة جهود الحوار مع بيونج يانج

سول ترحب باستئناف المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج

الكوريتان تناقشان إبرام اتفاقية عدم الاعتداء وتحويل الهدنة لمعاهدة سلام

زعيما الكوريتين يتفقان على تعزيز التعاون لإنجاح قمة 12 يونيو

اخبار عالميه

رئيس كوريا الشماليه

زعيم كوريا الجنوبيه

سول

بيونج يانج

كوريا الشماليه




لا تفوتك
المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

ليلة بكت فيها "نجريج".. الحزن يخيم على مسقط رأس محمد صلاح بعد خروجه مصابا بنهائى أبطال أوروبا.. عم اللاعب: ليفربول خسر بعد خروجه.. وعمدة القرية: نتمنى شفاءه العاجل وقيادة هجوم الفراعنة فى المونديال

ليلة بكت فيها "نجريج".. الحزن يخيم على مسقط رأس محمد صلاح بعد خروجه مصابا بنهائى أبطال أوروبا.. عم اللاعب: ليفربول خسر بعد خروجه.. وعمدة القرية: نتمنى شفاءه العاجل وقيادة هجوم الفراعنة فى المونديال

صور.. "أولياء من غير عدد".. أشهر 20 ضريحا فى محافظات مصر.. شد الرحال للتبرك بهم وطقوس خاصة فى شهر رمضان .. قصة بطولة السيدة حورية ببنى سويف.. وحكاية الرز باللبن والشيخ حسن بالفيوم.. والأمير ضرار بقنا للإنجاب

صور.. "أولياء من غير عدد".. أشهر 20 ضريحا فى محافظات مصر.. شد الرحال للتبرك بهم وطقوس خاصة فى شهر رمضان .. قصة بطولة السيدة حورية ببنى سويف.. وحكاية الرز باللبن والشيخ حسن بالفيوم.. والأمير ضرار بقنا للإنجاب

مواطن يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب حملها المتكرر وإنجاب 5 أطفال

مواطن يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب حملها المتكرر وإنجاب 5 أطفال

وصفات طبيعية بزيت جوز الهند لترطيب وتنظيف البشرة

وصفات طبيعية بزيت جوز الهند لترطيب وتنظيف البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة