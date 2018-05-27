video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 09:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكولومبيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسا جديدا للبلاد

الأحد، 27 مايو 2018 08:22 ص
الكولومبيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسا جديدا للبلاد اقتراع _ صورة أرشيفية
بوجوتا (رويترز)
إضافة تعليق

يدلى الناخبون فى كولومبيا بأصواتهم، اليوم الأحد، فى انتخابات رئاسية تثير انقساما عميقا ومخاوف من احتمال أن يقوض الفائز فيها اتفاقية هشة للسلام مع مقاتلى جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية الماركسية (فارك)أو يعطل النموذج الاقتصادى المؤيد لقطاع الأعمال فى البلاد.

وفى أول انتخابات منذ التوقيع على اتفاقية السلام فى 2016 مع فارك سيحدد الناخبون الشخصية التى ستحل محل الرئيس خوان مانويل سانتوس الذى فاز بجائزة نوبل للسلام لإنهائه الصراع الذى استمر 50 عاما فى كولومبيا.

وتعهد أبرز المرشحين اليمينى إيفان دوكى بتغيير بنود اتفاقية السلام وسجن المتمردين السابقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال المرشح اليسارى جوستافو بيترو الذى احتل المركز الثانى فى استطلاعات الرأى إنه سيعدل السياسة الاقتصادية لكولومبيا ويعيد توزيع الثروة من الأغنياء للفقراء.

وجاء خلفهما فى استطلاعات الرأى غير الموثوق بها غالبا مرشح الوسط سيرجيو فاجاردو والنائب السابق للرئيس جيرمان فارجاس الذى يحظى بدعم سانتوس.

وإذا لم يحصل أى مرشح على أكثر من 50 فى المئة سيخوض المرشحان اللذان تصدرا القائمة فى الجولة الأولى جولة إعادة فى 17 يونيو.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس كولومبيا: بلادنا ستصبح أول شريك عالمى لحلف الناتو من أمريكا الجنوبية

الكولومبيون

أخبار كولومبيا

صناديق الاقتراع

اختيار رئيس جديد لكولومبيا




لا تفوتك
الشرطة تنقذ 14 صياداً ضلوا الطريق وسط صحراء أبو سمبل

الشرطة تنقذ 14 صياداً ضلوا الطريق وسط صحراء أبو سمبل

كاهن كنيسة القراقرة بالشرقية يشارك الأهالى افتتاح مسجد ويهديهم مصحف مطلى بالذهب

كاهن كنيسة القراقرة بالشرقية يشارك الأهالى افتتاح مسجد ويهديهم مصحف مطلى بالذهب

صور.. أشهر عادات وتقاليد محافظات مصر فى رمضان.. الدوكة والسناسل وطبق البيض بالملوخية أطعمة أهل النوبة فى شهر الصيام..شباب مطروح يخصصون "يوم الزردة" على البحر أو فى الصحراء..ومشروب الجبنة شىء مقدس بحلايب وشلاتين

صور.. أشهر عادات وتقاليد محافظات مصر فى رمضان.. الدوكة والسناسل وطبق البيض بالملوخية أطعمة أهل النوبة فى شهر الصيام..شباب مطروح يخصصون "يوم الزردة" على البحر أو فى الصحراء..ومشروب الجبنة شىء مقدس بحلايب وشلاتين

نفيسة المرادية بيضاء القلب التى دفعت الجزية مقابل جمالها.. كانت الأقوى والأجمل والأغنى والأكثر عطاء فى عصرها وحافظت على علاقاتها طيبة مع الجميع وعاشت ملكة وماتت وحيدة فقيرة ذليلة

نفيسة المرادية بيضاء القلب التى دفعت الجزية مقابل جمالها.. كانت الأقوى والأجمل والأغنى والأكثر عطاء فى عصرها وحافظت على علاقاتها طيبة مع الجميع وعاشت ملكة وماتت وحيدة فقيرة ذليلة

صلاح يجرى اتصالا بأسرته لطمأنتهم بعد خروجه مصابا

صلاح يجرى اتصالا بأسرته لطمأنتهم بعد خروجه مصابا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة