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الأحد، 27 مايو 2018 01:34 م
خالد صلاح
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الصين تؤكد دعمها لعقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية

الأحد، 27 مايو 2018 12:50 م
الصين تؤكد دعمها لعقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية رئيس الصين
أ ش أ
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أعربت الصين اليوم الأحد عن دعمها لعقد قمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون، مؤكدة أن الحوار المباشر بين الزعيمين هو مفتاح حل الأزمة النووية .

ورحبت وزارة الخارجية الصينية - فى رد مكتوب على أسئلة لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - بنتائج القمة الثانية بين كيم والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن التى عقدت أمس، معربة عن أملها فى أن تواصل الكوريتان بذل جهودهما من أجل المصالحة والتعاون.


وقالت الوزارة " نعتقد أن اللقاء الشخصى والحوار بين زعيمى كوريا الشمالية والولايات المتحدة هو مفتاح حل المشكلات" ، معربة عن أمل الصين فى أن تظهر كل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة الصبر وحسن النية ، للتركيز على حل المخاوف وتنفيذ عملية نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية.


وأكدت أن الصين تدعم بلا تردد استضافة القمة الكورية الشمالية - الأمريكية، وأنها ستواصل لعب دور نشط وبناء فى قضايا شبه الجزيرة الكورية.


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