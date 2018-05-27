الرئاسة الفلسطينية تعلن تأجيل خروج أبو مازن من المستشفى

كتب : أحمد جمعة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية تأجيل خروج الرئيس الفلسطينى محمود عباس من المستشفى.

وقال المكتب الإعلامى لمكتب الرئيس الفلسطينى، فى بيان مقتضب – نقلته وسائل إعلام فلسطينية، " إنه تم تأجيل خروج الرئيس من المستشفى"، دون إعطاء مزيد من المعلومات.

وكانت مصادر صحفية فلسطينية قد ذكرت صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيغادر المستشفى الساعة 14:00 بعد الظهر، بعد أسبوع من دخوله.

وكان مدير المستشفى الاستشارى الدكتور سعيد سراحنة، أعلن يوم الجمعة، أن الرئيس يعانى من التهاب رئوى حاد، استلزم بقائه تحت المراقبة، لكنه تجاوز مرحلة الخطر.