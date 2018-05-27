الحكومة الفرنسية: سنناضل من أجل "حقوق الفقراء"

باريس (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تناضل من أجل "حقوق الفقراء" الذين "من دون شك لم يقترعوا فى الانتخابات الأخيرة"، وذلك فى مقال نشرته صحيفة "لو باريزيان".

وكتب جريفو فى مقاله "فى بلاد حقوق الإنسان نضع فى صلب نضالنا حقوق الفقراء. هؤلاء من دون شك لم يقترعوا فى الانتخابات الأخيرة، لكننا نناضل من أجلهم".

واستنكر جريفو المقرب من الرئيس الفرنسى فى مقاله "انهيار نموذجنا الاجتماعى" الذى اعتبر أنه "يساعد على البقاء على قيد الحياة بدلا من تحمل تكاليف العيش"، وسياسات "تقتصر على شراء السلم الاجتماعى عبر تقديم المساعدات، والاعانات المالية، والتسويات".

وتطرق جريفو فى مقاله إلى 100 ألف طالب يخرجون سنويا من نظامنا التعليمى من دون نيل شهادة، و"تفشى البطالة"، و"تسعة ملايين فقير بينهم 3 ملايين طفل و 4 ملايين يعيشون فى مساكن غير مستوفية الشروط، ومتوسط عمر متوقع أدنى من 10 سنوات للأشد فقرا".

وكتب جريفو أن الطبقة السياسية السابقة أهملت مكافحة الفقر معتبرة أنه "استثمار انتخابى سىء جدا". وتابع جريفو أن "إخراج الأكثر عوزا من الأوضاع التى يعانونها يستغرق وقتا، سنوات، وأحيانا جيلا كاملا"، وأن "الأحياء الأكثر فقرا تشهد أعلى نسبة امتناع عن التصويت".