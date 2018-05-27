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الإليزيه: المؤتمر الدولى حول ليبيا يهدف لتطبيق خارطة طريق سياسية شاملة

الأحد، 27 مايو 2018 11:07 ص
الإليزيه: المؤتمر الدولى حول ليبيا يهدف لتطبيق خارطة طريق سياسية شاملة ماكرون
باريس(أ ش أ)
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أكدت الرئاسة الفرنسية أن مؤتمرا دوليا حول ليبيا سيعقد بعد غد الثلاثاء، فى باريس بقصر الإليزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية - فى بيان لها اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بحضور المجتمع الدولى، سيستقبل ممثلى الحكومة الليبية، ووفدا من الفاعلين السياسيين يمثلون المؤسسات الرئيسية فى ليبيا، وأن المسؤولين الليبيين والمجتمع الدولى مدعوون فى هذا اليوم إلى الانخراط فى تطبيق خارطة طريق سياسية شاملة للخروج من الأزمة التى تؤثر على هذا البلد والمنطقة منذ عدة سنوات.

واختتم الإليزيه بيانه بأنه بعد سبع سنوات من الصراع والتوترات، فهذا المؤتمر غير المسبوق، الذى يأتى امتدادا للجهود المبذولة منذ 2011 من المجتمع الدولى والأمم المتحدة، يهدف إلى فتح مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون يتطلع إليها كل الشعب الليبى.

 


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