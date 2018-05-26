وزير خارجية الكويت: لا توجد خطة لصندوق التنمية لمنح قروض للفلبين

الكويت (أ ش أ)

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أن الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والعربية، ليس لديه أية خطة لمنح قروض أخرى للفلبين.

وقال الشيخ الخالد – ردا على سؤال بشأن القروض التى حصلت عليها الفلبين من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية – أن الفلبين لم تتقدم من الأصل بطلب للحصول على قرض إضافى جديد من الصندوق، وإن الأسس والضوابط التى يستند إليها الصندوق فى المنح تتمثل فى قانونه ونظامه الأساسي، والذى ينص على تقديم القروض الإنمائية للدول العربية والدول النامية الأخرى، مشيرا إلى أن الفلبين تعد من الدول النامية الأخرى المؤهلة للحصول على قروض من الصندوق.

وأوضح أن القروض التى منحها الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والعربية للفلبين، تم استغلالها فى مشروع نقل الكهرباء إلى منطقة زامبوانجا، واستخدامها بدلا من وحدات الديزل الصغيرة ذات التكاليف الباهظة، وتأمين الكهرباء بتكلفة منخفضة، مشيرا إلى أن هذا المشروع قد اكتمل تنفيذه وحقق أهدافه الإنمائية المرجوة.

وأضاف إنه تم أيضا منح الفلبين قرضا لتنفيذ مشروعات طرق، تستهدف تحسين وإصلاح الطرق فى جزيرة مندناو ذات الأغلبية المسلمة، وتطوير البنية التحتية فيها، مشيرا إلى أن تلك المشروعات أيضا قد اكتملت جميعها وحققت أهدافها الإنمائية المرجوة منها.