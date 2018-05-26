هارفى واينستين المتهم بالتحرش يوافق على دفع كفالة مليون دولار

واشنطن (أ ش أ)

وافق منتج هوليوود السابق هارفى واينستين المتهم بالتحرش الجنسى على دفع مليون دولار أمريكى نقدا كفالة وتسليم جواز سفره وارتداء جهاز مراقبة مزود بنظام تحديد المواقع "جى بى إس".

وذكر تليفزيون قناة (فرانس 24) فى نشرته باللغة الانجليزية اليوم السبت، أن هذا جاء بعد حوالى 8 أشهر من انهيار عمله المهنى إثر مزاعم تحرش وجهت إليه على نطاق واسع من قبل ممثلات والتى كانت السبب وراء انطلاق حركة "أنا أيضا" (مى تو).

تجدر الإشارة إلى أن نحو 70 امرأة اتهمت واينستين بالتحرش بهن، إلا أنه يواجه حاليا تهمتين بالاغتصاب وارتكاب فعل جنسى إجرامى بحق امرأتين لم يتم الكشف عن هويتهن. وتم تأجيل القضية حتى الـ30 من شهر يوليو القادم.