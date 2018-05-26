هارفى واينستين المتهم بالتحرش يوافق على دفع كفالة مليون دولار

هارفى واينستين المتهم بالتحرش يوافق على دفع كفالة مليون دولارالسبت، 26 مايو 2018 11:08 ص
هارفى واينستين
إضافة تعليق
وافق منتج هوليوود السابق هارفى واينستين المتهم بالتحرش الجنسى على دفع مليون دولار أمريكى نقدا كفالة وتسليم جواز سفره وارتداء جهاز مراقبة مزود بنظام تحديد المواقع "جى بى إس".
وذكر تليفزيون قناة (فرانس 24) فى نشرته باللغة الانجليزية اليوم السبت، أن هذا جاء بعد حوالى 8 أشهر من انهيار عمله المهنى إثر مزاعم تحرش وجهت إليه على نطاق واسع من قبل ممثلات والتى كانت السبب وراء انطلاق حركة "أنا أيضا" (مى تو).
تجدر الإشارة إلى أن نحو 70 امرأة اتهمت واينستين بالتحرش بهن، إلا أنه يواجه حاليا تهمتين بالاغتصاب وارتكاب فعل جنسى إجرامى بحق امرأتين لم يتم الكشف عن هويتهن. وتم تأجيل القضية حتى الـ30 من شهر يوليو القادم.
إضافة تعليق
صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره
المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة