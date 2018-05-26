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بوتين يدعو حكومته الجديدة للعمل على "إحداث تغيير"

السبت، 26 مايو 2018 05:54 م
بوتين يدعو حكومته الجديدة للعمل على "إحداث تغيير" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ف ب)
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 دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حكومته الجديدة السبت إلى العمل من أجل إحداث "تغيير فى كافة نواحى الحياة" فى البلاد.

وقال بوتين لوزرائه فى أول اجتماع للحكومة فى الكرملين منذ تعيينها فى 18 مايو "يجب أن تأخذوا المبادرة، ليكن لديكم اسلوب إدارة حديثا".

وتابع أن "محرك التغيير فى كافة نواحى الحياة يجب أن يبدأ العمل هنا، وكل البلاد يجب أن تشعر بوتيرته".

وأبلغ بوتين اعضاء الحكومة بحضور رئيسها ديمترى مدفيديف "كونوا مثالا على التعاون البنّاء" مع المجتمع المدنى.

واكتسح بوتين الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 18 مارس ليفوز بولاية جديدة بعد 18 سنة فى سدة الحكم.

وظلت الحقائب الوزارية الرئيسية بلا تغيير، إذ استمر المخضرم سيرغى لافروف وزيرا للخارجية وسيرجى شويجو وزيرا للدفاع.

ورغم دعوة بوتين إلى التغيير، من غير المتوقع ان تشهد الولاية الرابعة لرجل روسيا القوى تغييرا فى طريقة حكم البلاد.

 


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