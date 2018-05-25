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وكالة الأنباء الكورية الشمالية: الزعيم كيم بذل قصار جهده لعقد القمة مع ترامب

الجمعة، 25 مايو 2018 12:41 ص
وكالة الأنباء الكورية الشمالية: الزعيم كيم بذل قصار جهده لعقد القمة مع ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
كتب عبد الوهاب الجندى
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قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإلغاء القمة الأمريكية الكورية الشمالية لا يتماشى مع آمال العالم.

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية، إن زعيم البلاد كيم كونج أون بذل قصارى جهده لعقد القمة مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وأكدت الوكالة أن كوريا الشمالية، مازالت مستعدة لحل القضايا مع أمريكا فى أى وقت وبأى كيفية، مشيرة إلى أن تصريحات بيونج يانج السابقة عن القمة مع أمريكا كانت احتجاجا على تصريحات أمريكية شديدة تجاه الشمال

فى تحول مفاجئ الغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الخميس، القمة التاريخية التى كانت مقررة بعد أقل من ثلاثة أسابيع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون منددا بـ"عدائية" نظام بيونج يانج، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام احتمال عقد لقاء آخر.

 

 


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