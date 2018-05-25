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مقتدى الصدر يحذر من أى تظاهرات تجرف العراق إلى الحرب والعنف

الجمعة، 25 مايو 2018 09:00 ص
مقتدى الصدر يحذر من أى تظاهرات تجرف العراق إلى الحرب والعنف زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر
أ ش أ
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دعا زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى عدم إقامة أى التظاهرات سواء لدعم تشكيل الحكومة أو من أجل التهديدات، محذرا من أتون الحرب والعنف الذى قد يحدث فى العراق جراء ذلك.

وقال الصدر - فى تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "أطالبكم أن تعكسوا صورة جميلة عنا، ولا أريد فى هذه المرحلة أى تظاهرات لدعم تشكيل الحكومة أو من أجل التهديدات، وكل من يفعل ذلك فسيجر العراق إلى أتون الحرب والعنف ولا داعى للتعدى على دول الجوار أما الاحتلال فلن نتنازل عن موقفنا منه ما دام محتلا".

وأضاف "اليوم سوف أقف أمام تحديات الطائفية والانحراف والفساد لأدافع عن نهج العراق وأحقق الأهداف وأمنع الطائفيين من الاصطفاف ولأقسم الثروة النفطية بين الشعب بإنصاف وأبعد العراق عن الفقر والجفاف وعن التدخلات الخارجية وكل الأطراف فأنا عراقى لا أخاف".

 


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