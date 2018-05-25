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صور.. إقبال على المساجد حول العالم لأداء صلاة الجمعة الثانية فى شهر رمضان

الجمعة، 25 مايو 2018 01:33 م
صور.. إقبال على المساجد حول العالم لأداء صلاة الجمعة الثانية فى شهر رمضان صلاة الجمعة
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شهدت المساجد حول العالم، اليوم إقبال كبير من المسلمين لأداء صلاة الجمعة الثانية فى شهر رمضان المعظم.

ففى فلسطين، دخل المسلمون القدس لأداء صلاة الجمعة الثانية فى شهر رمضان الكريم وسط إجراءات أمنية مشددة، وشهدت الصلاة إقبال عدد كبير من النساء.

وقال المتحدث بإسم الشرطة الإسرائيلية ميكى روزنفيلد إن الشرطة نشرت فى القدس آلافا من رجال الأمن والنساء "لمنع وقوع أى حوادث".

كما اتجه المسلمون فى الهند وبنجلاديش وباكستان ونيبال وتايلاند إلى المساجد الكبرى بالبلاد لأداء الصلاة إحياء للشهر المعظم.

إقبال على المساجد من النساء
إقبال على المساجد من النساء

 

آلاف المصين فى الجمعة الثانية من رمضان
آلاف المصين فى الجمعة الثانية من رمضان

 

الصلاة فى إندونيسيا (2)
الصلاة فى إندونيسيا 

 

الصلاة فى إندونيسيا
الصلاة فى إندونيسيا

 

امراءة فلسطينية تدعى من القدس
الدعاء من القدس

 

جانب من صلاة الجمعة
جانب من صلاة الجمعة

 

صلاة الجمعة الثانية فى شهر رمضان
صلاة الجمعة الثانية فى شهر رمضان

 

صلاة الجمعة فى القدس
صلاة الجمعة فى القدس

 

صلاة الجمعة فى باكستان
صلاة الجمعة فى باكستان

 

صلاة الجمعة من مسجد بباكستان
صلاة الجمعة من مسجد بباكستان

 


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