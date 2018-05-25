صور.. إقبال على المساجد حول العالم لأداء صلاة الجمعة الثانية فى شهر رمضان

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت المساجد حول العالم، اليوم إقبال كبير من المسلمين لأداء صلاة الجمعة الثانية فى شهر رمضان المعظم.

ففى فلسطين، دخل المسلمون القدس لأداء صلاة الجمعة الثانية فى شهر رمضان الكريم وسط إجراءات أمنية مشددة، وشهدت الصلاة إقبال عدد كبير من النساء.

وقال المتحدث بإسم الشرطة الإسرائيلية ميكى روزنفيلد إن الشرطة نشرت فى القدس آلافا من رجال الأمن والنساء "لمنع وقوع أى حوادث".

كما اتجه المسلمون فى الهند وبنجلاديش وباكستان ونيبال وتايلاند إلى المساجد الكبرى بالبلاد لأداء الصلاة إحياء للشهر المعظم.



إقبال على المساجد من النساء



آلاف المصين فى الجمعة الثانية من رمضان



الصلاة فى إندونيسيا



الصلاة فى إندونيسيا



الدعاء من القدس



جانب من صلاة الجمعة



صلاة الجمعة الثانية فى شهر رمضان



صلاة الجمعة فى القدس



صلاة الجمعة فى باكستان