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الجمعة، 25 مايو 2018 12:42 م
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شاهد فى دقيقة.. 10 محطات تلخص مسيرة روحانى فى "عام الأزمات" الإيرانية

الجمعة، 25 مايو 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. 10 محطات تلخص مسيرة روحانى فى "عام الأزمات" الإيرانية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
إعداد: إسراء أحمد فؤاد - تصميم خالد علوان
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فى 20 من مايو عام 2017 نجح الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى الإطاحة بمنافسه الشرس المدعوم من الحرس الثورى والمرشد الأعلى على رئيسى، وحسم الاستحقاق الانتخابى لصالحه فى الجولة الأولى، وفى 5 أغسطس تم تنصيبه، وخلال هذا العام شهدت إيران تحولات عديدة داخلية وخارجية.

ويلقى فيديو التالى الضوء على تواريخ أهم الأحداث التى عصفت بهذا البلد خلال ما يمكن وصفه بعام الأزمات الإيرانية والتنافس الطاحن بين التيارات السياسية ومؤسسات الحكم.

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- 20 مايو 2017 روحانى يفوز بولاية رئاسية ثانية بـ 23.5مليون صوت بنسبة 57%

- 9 يونيو2017 أضخم عملية إرهابية فى البرلمان وضريح الخمينى تؤكد فشل منظومة الأمن

- 17 يونيو2017 الكونجرس الأمريكى يصوت على عقوبات ضد طهران بسبب الباليستى وحقوق الإنسان

- شهر يونيو 2017 شهد سجالا بين الرئيس والحرس الثورى بسبب قصف دير الزور ومع خامنئى بسبب الاقتصاد المتدهور

- 7 ديسمبر 2017 العملة الإيرانية تواصل سقوطها وتصل لأدنى مستوى

- بلغ معدل التضخم 36% وارتفعت البطالة إلى 12%

- 28ديسمبر2017 احتجاجات عارمة بسبب التردى الاقتصادى والفقر وتدخلات طهران فى البلدان

- 29مارس 2018 انتفاضة عرب الأحواز غرب إيران احتجاجا على تهميش ومحو الهوية العربية

- 18 أبريل 2018انتقادات تطال روحانى بسبب فشله فى إطلاق موسوى وكروبى من الإقامة الجبرية

- 1مايو 2018 المغرب تقطع علاقتها بإيران بسبب دعمها للبوليساريو

- 8 مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى وإعادة فرض عقوبات

- 9 مايو 2018 إلغاء تراخيص بوينج وإيرباص لبيع الطائرات إلى إيران


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ايران

روحانى

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