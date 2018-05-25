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برلمانى روسى: أمريكا غير مهتمة بتخفيف حدة التوترات فى شبه الجزيرة الكورية

الجمعة، 25 مايو 2018 11:22 ص
برلمانى روسى: أمريكا غير مهتمة بتخفيف حدة التوترات فى شبه الجزيرة الكورية البرلمان الروسى
موسكو (أ ش أ)
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قال أندريه كليموف نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد "المجلس الأعلى بالبرلمان الروسى"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة غير مهتمة من الناحية الاستراتيجية بتخفيف حدة التوترات فى شبه الجزيرة الكورية، وذلك فى تعليقه على قرار إلغاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقاء القمة "الكورى الشمالي- الأمريكي" من جانب واحد.

وأضاف كليموف، فى تصريح، خلال زيارته الحالية للعاصمة اليابانية طوكيو، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن واشنطن لم تكن مهتمة بتخفيف حدة التوترات استراتيجيا، سواء فى عهد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما أو قبل ذلك أو حتى فى اللحظة الراهنة، مرجعا ذلك لكون اتخاذ أية خطوة من شأنها تخفيف حدة التوترات فى شبه الجزيرة الكورية، أمر يلغى دواعِى وجود قواعد عسكرية أمريكية فى كوريا الجنوبية واليابان.

يشار إلى أن ترامب قد أبلغ الزعيم الكورى الشمإلى كيم جونج-أون، أمس الخميس، بانسحابه من القمة، التى كانت مقررة بينهما فى سنغافورة 12 يونيو المقبل.

 


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