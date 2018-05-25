الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 150 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

القدس (أ ف ب)

أدى أكثر من 150 ألف فلسطينى الصلاة فى ثانى جمعة من شهر رمضان فى المسجد الاقصى فى القدس الشرقية المحتلة، بعد سماح السلطات الاسرائيلية لآلاف من الفلسطينيين بالقدوم من الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم الاوقاف الاسلامية المسؤولة عن المسجد الأقصى "إن نحو200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم فى المسجد الأقصى"، بينما قدر متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية عددهم "بأكثر من 150 ألفا".

واستخدمت دائرة الأوقاف سيارات صغيرة سارت بين الوافدين للصلاة لرشهم برذاذ المياه الباردة فى ظل الأجواء الحارة.

والحرم القدسى الذى يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وسمحت السلطات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بدخول القدس من أجل الصلاة ولم تفرض قيود على النساء بينما منع الرجال دون سن الأربعين من الدخول.

ومنذ الصباح انشغلت شركات باصات مقدسية بنقل المصلين عبر المعابر، وجال بعض من وصلوا باكرا مع أطفالهم لتعريفهم على معالم القدس القديمة، وخصوصا كنيسة القيامة.

واتخذت الشرطة إجراءات أمنية حولت مدينة القدس إلى ما يشبه ثكنة عسكرية ومنعت المركبات من الاقتراب من الابواب الرئيسة للمدنية.

وتعترف إسرائيل التى وقعت معاهدة سلام مع الأردن فى 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية فى المدينة.

والقدس فى صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقى من القدس عام 1967 ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" لها فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولى.