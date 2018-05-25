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الجمعة، 25 مايو 2018 04:37 م
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إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحى وآخرين بالاختناق على حدود غزة

الجمعة، 25 مايو 2018 04:10 م
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحى وآخرين بالاختناق على حدود غزة اشتباكات فى غزة
أ ش أ
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أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحى ، وآخرون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع ، الذى أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلى على المشاركين فى مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة مساء اليوم الجمعة.

وقالت مصادر طبية فى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحى فى قدميهما ، أطلقه عليهما جنود الاحتلال المتمركزون خلف السواتر الترابية قرب موقع "ملكة" الحدودى شرق حى الزيتون ، جنوب شرق مدينة غزة، حيث وصفت اصابتيهما بالمتوسطة.

 

كما أصيب شاب بقنبلة غاز ، وآخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع ، الذى أطلقته قوات الاحتلال بكثافة على حشود المواطنين المشاركين فى المسيرة السلمية ضمن فعاليات العودة الشعبية على حدود غزة.

وتدور مواجهات بين عشرات الشبان والفتية والفتيات وقوات الاحتلال فى مناطق مراكز المخيمات ، على امتداد الشريط الحدودى شرق القطاع ، خصوصاً شرق مدينتى رفح وخانيونس جنوب القطاع ، وشرق مخيم البريج ووسطه ، وشرق جباليا وشماله.


وأشعل الشبان عشرات الإطارات المطاطية، فى المناطق الحدودية، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات بألوان العلم الفلسطيني.


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