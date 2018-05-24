وزير الخارجية اليونانى: محادثات السلام القبرصية لن تستأنف قبل انتخابات تركيا

نيويورك(أ ش أ)

قال وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس إن المفاوضات من أجل حل المشكلة القبرصية لن تستأنف قبل الانتخابات التركية المقرر إجراؤها فى 24 يونيو المقبل.

جاء ذلك عقب اجتماعه فى نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، وفقا لما أوردته وكالة الانباء القبرصية.

وقال كوتزياس "لقد ناقشنا مستقبل المفاوضات بشأن القضية القبرصية وكيفية الإعداد لها".

وفى معرض رده على سؤال عما يعتزم جوتيريس القيام به حيال المسألة القبرصية، وعما إذا كان سيعين مبعوثا خاصا قريبا، قال كوتزياس أن الأمين العام للأمم المتحدة قد اقترح شخصا ولكنه لم يتم بعد قبول الاسم من جانب تركيا.

وأضاف كوتزاس "لقد أبلغت الأمين العام أننى لا أعرف المستشار الذى اقترحه ولكننى أثق فى اختياره. أن المفاوضات لن تستأنف قبل الانتخابات التركية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. وقد فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التى تقودها الأمم المتحدة فى تحقيق نتائج حتى الآن. وتهدف المحادثات إلى إعادة توحيد الجزيرة تحت سقف اتحادى وكانت الجولة الأخيرة منها فى يوليو من العام الماضى فى منتجع كران مونتانا فى سويسرا.