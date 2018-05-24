video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 24 مايو 2018 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية اليونانى: محادثات السلام القبرصية لن تستأنف قبل انتخابات تركيا

الخميس، 24 مايو 2018 02:05 م
وزير الخارجية اليونانى: محادثات السلام القبرصية لن تستأنف قبل انتخابات تركيا رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس
نيويورك(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس إن المفاوضات من أجل حل المشكلة القبرصية لن تستأنف قبل الانتخابات التركية المقرر إجراؤها فى 24 يونيو المقبل.

جاء ذلك عقب اجتماعه فى نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، وفقا لما أوردته وكالة الانباء القبرصية.

وقال كوتزياس "لقد ناقشنا مستقبل المفاوضات بشأن القضية القبرصية وكيفية الإعداد لها".

وفى معرض رده على سؤال عما يعتزم جوتيريس القيام به حيال المسألة القبرصية، وعما إذا كان سيعين مبعوثا خاصا قريبا، قال كوتزياس أن الأمين العام للأمم المتحدة قد اقترح شخصا ولكنه لم يتم بعد قبول الاسم من جانب تركيا.

وأضاف كوتزاس "لقد أبلغت الأمين العام أننى لا أعرف المستشار الذى اقترحه ولكننى أثق فى اختياره. أن المفاوضات لن تستأنف قبل الانتخابات التركية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. وقد فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التى تقودها الأمم المتحدة فى تحقيق نتائج حتى الآن. وتهدف المحادثات إلى إعادة توحيد الجزيرة تحت سقف اتحادى وكانت الجولة الأخيرة منها فى يوليو من العام الماضى فى منتجع كران مونتانا فى سويسرا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع القبرصى: نيقوسيا ستظل ملاذا آمنا للاجئين المجبرين على ترك عائلاتهم

تدريب بحث وإنقاذ بحرى فى قبرص بمشاركة أكثر من 40 دولة

وزير الخارجية اليونانى يحث واشنطن على حماية حقوق قبرص

اليونان

قبرص

تركيا

انتخابات تركيا

محادثات السلام القبرصيه




لا تفوتك
محمد صلاح يواجه ريال مدريد فى نهائى دوري ابطال اوروبا بحذاء جديد.. صور

محمد صلاح يواجه ريال مدريد فى نهائى دوري ابطال اوروبا بحذاء جديد.. صور

"التموين" تكثف الرقابة على معارض "أهلا رمضان" لمواجهة استيلاء "تجار الشنطة" على السلع المخفضة.. على المصيلحى: لن نسمح بدخولهم الفروع والبيع للمواطنين بسعر الجملة.. و"حماية المستهلك" يُنشط حملاته لضبط الأسواق

"التموين" تكثف الرقابة على معارض "أهلا رمضان" لمواجهة استيلاء "تجار الشنطة" على السلع المخفضة.. على المصيلحى: لن نسمح بدخولهم الفروع والبيع للمواطنين بسعر الجملة.. و"حماية المستهلك" يُنشط حملاته لضبط الأسواق

الدوحة تنزف ريالاتها.. نظام تميم يواصل ضخ السيولة لوقف انهيار العملة.. البنوك تفقد 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية.. هبوط الأصول لـ370 مليار دولار.. و"موديز" تخفض التصنيف الائتمانى لقطاع المصارف

الدوحة تنزف ريالاتها.. نظام تميم يواصل ضخ السيولة لوقف انهيار العملة.. البنوك تفقد 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية.. هبوط الأصول لـ370 مليار دولار.. و"موديز" تخفض التصنيف الائتمانى لقطاع المصارف

وزارة الإسكان تقبل التبرعات لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لغير القادرين

وزارة الإسكان تقبل التبرعات لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لغير القادرين

وزير الصحة: معهد القلب ينتهى من قوائم انتظار العمليات الجراحية بنسبة 95%

وزير الصحة: معهد القلب ينتهى من قوائم انتظار العمليات الجراحية بنسبة 95%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة