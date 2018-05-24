video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 24 مايو 2018 05:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طيران التحالف الدولى يستهدف موقعين للجيش السورى شمال البلاد

الخميس، 24 مايو 2018 02:00 ص
طيران التحالف الدولى يستهدف موقعين للجيش السورى شمال البلاد غارة _ صورة أرشيفية
بيروت (رويترز)
إضافة تعليق

استهدف التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن، فجر الخميس، مواقع عسكرية حكومية فى شرق سوريا، حسبما نقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكرى.

وذكر المصدر "تعرضت بعض مواقعنا العسكرية بين البوكمال (ريف دير الزور) وحميمية حوالى الساعة الواحدة الا ثلثا فجر اليوم (الخميس) لعدوان شنه طيران التحالف الامريكى بالتزامن مع تحشدات لارهابيى تنظيم داعش.

وأوضح المصدر "اقتصرت الاضرار على الماديات، وكانت الولايات المتحدة وفرنسا شنت ضربات فى إبريل الماضى استهدفت مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية فى دمشق ومحيطها.

وتقع البوكمال وحميمية فى محافظة دير الزور (شرق)، وشكلت البوكمال لوقت طويل معقلا للجهاديين فى سوريا على مسافة غير بعيدة من الحدود العراقية قبل ان يخسروها نهاية 2017، ولمحافظة دير الزور أهمية استراتيجية واقتصادية، كونها حدودية مع العراق وتضم أهم حقول الغاز والنفط فى سوريا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سانا: الجيش السورى يتصدى لهجوم إرهابى لـ"داعش" على نقاط عسكرية بدير الزور

فيديو.. دمشق تقطع دابر الإرهاب.. الجيش السورى يحرر مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب العاصمة.. ويؤكد: أصبحتا خاليتين من الإرهاب وتم تطهير المناطق المحررة.. ومراقبون: الانتصارات تعزز موقف الأسد بالعملية السياسية

مقتل 26 عنصرا من الجيش السورى فى هجوم مفاجئ لتنظيم "داعش"

حزب الله

طيران التحالف الدولى

استهداف موقعين

الجيش السورى




لا تفوتك
التعليم: تدارك سلبيات العام الماضى بامتحانات الثانوية العامة هذا العام

التعليم: تدارك سلبيات العام الماضى بامتحانات الثانوية العامة هذا العام

محمد صلاح لـ"اليوم السابع": مقارنتى مع رونالدو وميسي لا تشغلنى

محمد صلاح لـ"اليوم السابع": مقارنتى مع رونالدو وميسي لا تشغلنى

"#ايوب_رقم_واحد".. المسلسل يتصدر تريند تويتر بآلاف التغريدات

"#ايوب_رقم_واحد".. المسلسل يتصدر تريند تويتر بآلاف التغريدات

نقابة الاعلاميين تعلن تشكيل لجنة قانونية لفحص مخالفات برامج رمضان

نقابة الاعلاميين تعلن تشكيل لجنة قانونية لفحص مخالفات برامج رمضان

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أضرار مادية وبشرية إثر اجتاح إعصار "مكونو" جزيرة سقطرى اليمنية

أضرار مادية وبشرية إثر اجتاح إعصار "مكونو" جزيرة سقطرى اليمنية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة