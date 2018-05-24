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صور.. مصارعة "الديوك" تستقطب المحترفين والهواة فى سوريا

الخميس، 24 مايو 2018 03:36 ص
صور.. مصارعة "الديوك" تستقطب المحترفين والهواة فى سوريا مصارعة الديوك فى سوريا
كتب محمود رضا الزاملى _ أ.ف.ب
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انطلقت فى مدينة القامشلى بشمال سوريا، مصارعة "الديكة" والتى تستقطب المحترفين والهواة فى المسابقات حيث يتجمع عشرات الأشخاص، بمحيط حلبة المصارعة، لمشاهدة صراع الديوك فى حلبة لا ترحم أحداً وتراق فيها الدماء وسط هتافات التشجيع الحماسية.

وفى الحلبة تعلو صيحات "الديوك" ومن حولهم المتفرجين بمحيط الحلبة، حيث يقامر المشاهدون لاختيار أى ديك الذى سيهزم الأخر داخل الحلبة.

وترتفع أسعار الديكة وفقاً لما تحصده من بطولات، لذا يمكن أن يباع الديك بأسعار عالية بحسب قدرته على هزيمة منافسيه وقوته على تحمل الصراع داخل الحلبة.

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أحد الديوك المشاركة فى المصارعة
أحد الديوك المشاركة فى المصارعة

 

أحد الديوك
أحد الديوك

 

إصابة أحد الديوك خلال المصارعة
إصابة أحد الديوك خلال المصارعة

 

الديوك المشاركة فى المصارعة
الديوك المشاركة فى المصارعة

 

جانب من المصارعة
جانب من المصارعة

 

حلبة المصارعة
حلبة المصارعة

 

ديك يشارك فى المصارعة
ديك يشارك فى المصارعة

 

رجل يحمل ديك قبل انطلاق المصارعة
رجل يحمل ديك قبل انطلاق المصارعة

 

مصارعة الديوك فى سوريا
مصارعة الديوك فى سوريا

 

 

 


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الديوك

استقطاب المحترفين

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