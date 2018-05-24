اعتقال 9 مطلوبين فى قضايا إرهابية وجنائية بمحافظة ديالى العراقية

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أعلنت قيادة شرطة ديالى العراقية، اليوم الخميس، اعتقال تسعة مطلوبين فى قضايا إرهابية وجنائية بمناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن دوريات من أقسام بعقوبة وبلدروز ومفارز من قسم مكافحة الإجرام فى شرطة ديالى تمكنت من اعتقال تسعة مطلوبين ثلاثة منهم فى قضايا إرهابية وستة آخرين مطلوبين على ذمة قضايا جنائية مختلفة فى عدة مناطق من المحافظة.



وأضافت قيادة شرطة ديالى أنه تم إرسال المعتقلين إلى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء، مؤكدة أنها ستواصل ممارساتها الأمنية فى ملاحقة المطلوبين للقضاء لفرض سلطة القانون وحفظ الأمن والاستقرار.