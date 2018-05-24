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الخميس، 24 مايو 2018 02:43 م
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استقالة رئيس ومدراء شركة روسال الروسية للألمنيوم بسبب العقوبات الأمريكية

الخميس، 24 مايو 2018 01:58 م
استقالة رئيس ومدراء شركة روسال الروسية للألمنيوم بسبب العقوبات الأمريكية بوتبن وترامب
(أ ف ب)
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أعلنت شركة "روسال" الروسية للألمنيوم، اليوم الخميس، عن استقاله رئيسها التنفيذى ونصف أعضاء مجلس إدارتها لتجنيب الشركة العقوبات الأمريكية التى استهدفت مؤسسها أوليج ديريباسكا.

وفى بيان لها قالت الشركة أن الاستقالات هى جزء من "الجهود التى تبذلها إدارة المجموعة لحماية مصالح الشركة ومصالح مساهميها منذ فرض العقوبات" الأمريكية الشهر الماضى.

وأعلن مكتب ضبط الأصول الخارجية فى وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضى فرض عقوبات جديدة على روسيا عقب أزمة دبلوماسية أثارها تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا.

وطالت هذه العقوبات الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين ومن بينهم ديريباسكا ما أدى الى هبوط اسهم الشركة المسؤولة عن إنتاج 7% من المنيوم العالم، فيما ارتفع سعر هذا المعدن.

وتسبب ذلك فى اضطرابات فى السوق ما دفع الحكومة الأمريكية إلى الإشارة إلى أن الشركة قد تتجنب العقوبات إذا تخلت عن علاقتها بديرباسكا.

وقالت روسال "بالنسبة للشركة فإن الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية هو من خلال نقل أصول الشركة إلى مالكين اخرين" واستقالة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات.


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