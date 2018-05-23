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بومبيو: أمريكا تعمل مع الحلفاء للتوصل لاتفاق جديد لوقف التهديدات الإيرانية

الأربعاء، 23 مايو 2018 03:23 م
بومبيو: أمريكا تعمل مع الحلفاء للتوصل لاتفاق جديد لوقف التهديدات الإيرانية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى تصريحات خلال كلمته بجلسة استماع أمام لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس، إن أمريكا تسعى للعمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء للتوصل لاتفاق جديد لوقف التهديدات النووية وغير النووية لإيران.
 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، أن خيار التوصل لاتفاق سىء مع كوريا الشمالية أمر غير مطروح، وتابع:" سنعمل على نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من المفاوضات مع كوريا الشمالية إذا مضت المحادثات المقبلة بشأن برنامجها النووى فى الاتجاه الخاطئ.

وأضاف فى تصريحاته الافتتاحية خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن إبرام "اتفاق سيئ ليس خيارا. الشعب الأمريكى يعول علينا للقيام بذلك بشكل صائب. إذا لم يكن الاتفاق السليم مطروحا على الطاولة فسننسحب بكل الاحترام".

 

 


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مايك بومبيو

كوريا الشمالية

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