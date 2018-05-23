بومبيو: أمريكا تعمل مع الحلفاء للتوصل لاتفاق جديد لوقف التهديدات الإيرانية

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، أن خيار التوصل لاتفاق سىء مع كوريا الشمالية أمر غير مطروح، وتابع:" سنعمل على نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من المفاوضات مع كوريا الشمالية إذا مضت المحادثات المقبلة بشأن برنامجها النووى فى الاتجاه الخاطئ.

وأضاف فى تصريحاته الافتتاحية خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن إبرام "اتفاق سيئ ليس خيارا. الشعب الأمريكى يعول علينا للقيام بذلك بشكل صائب. إذا لم يكن الاتفاق السليم مطروحا على الطاولة فسننسحب بكل الاحترام".