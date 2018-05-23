الأردن يستقبل 30 مصابا من قطاع غزة إثر الأحداث الأخيرة

(أ ف ب)

استقبل الأردن فجر الأربعاء 23 جريحا من قطاع غزة أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلى خلال الأحداث الأخيرة على حدود القطاع ما رفع العدد إلى 30 جريحا ادخلوا مستشفيات اردنية، حسبما افاد مصدر رسمى أردنى.

وقالت وكالة الأنباء الاردنية أن دفعة ثانية من جرحى قطاع غزة تضم 23 جريحا وصلت الى مدينة الحسين الطبية فى عمان بعد منتصف ليل الثلاثاء.

نُقل المصابين عبر معبر بيت حانون برا الى إسرائيل ثم الى الاردن حيث نقلت سيارات الاسعاف المجهزة بكامل اللوازم الطبية الجرحى الى الاقسام الطبية فى المدينة الطبية حسب طبيعة الاصابات.

واوضحت الوكالة ان "اصابات الدفعة الثانية تراوحت بين الحرجة والمتوسطة وكسور فى العظام وجروح فى الشرايين".

يذكر ان الدفعة الأولى من مصابى قطاع غزة، وعددهم سبعة، وصلت الاردن الجمعة الماضية.

يدير الجيش الاردنى، الذى يدير مستشفى مدينة الحسين الطبية فى عمان، مستشفى ميدانياً فى قطاع غزة يستقبل يوميا ومنذ عام 2009 مئات المراجعين.

وبحسب تصريحات صحفية لمدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب معين الحباشنة، فان المستشفى الميدانى "أجرى منذ عام 2009 ولغاية اليوم 40 الف عملية جراحية" لابناء القطاع.

قتل أكثر من 60 فلسطينيا واصيب نحو 2400 بجروح برصاص الجيش الاسرائيلى فى المنطقة الحدودية شرق قطاع غزة تزامنا مع فتح السفارة الاميركية فى القدس، واستدعت بعض الدول السفراء الإسرائيليين احتجاجا.

واكد العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى الثلاثاء الماضى رفض بلاده وادانتها "الاعتداءات السافرة والعنف الذى تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة".