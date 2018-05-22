ميشال عون ينظم إفطارا لرموز الدولة ورؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية

كتبت آمال رسلان

يقيم رئيس الجمهورية اللبنانى العماد ​ميشال عون​ غدا الأربعاء، إفطارا رمضانيا فى ​قصر بعبدا​، دعى إليه أركان الدولة ورؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والوزراء والنواب الجدد، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية إضافة إلى كبار الموظفين.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية، إن عون سيلقى فى نهاية الإفطار كلمة يتناول فيها الأوضاع الداخلية والتطورات الراهنة، من جهة أخرى، استقبل عون وزير الثقافة الدكتور غطاس خورى الذى أطلعه على انتهاء الأعمال كليا فى مبنى المكتبة الوطنية لتدشينها تمهيدا لبدء العمل فيها وعرض الوزير خورى على عون صورا للمبنى وأقسامه وقاعاته وغرفه والتجهيزات الحديثة فيه.