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قطريليكس: ميليشيات الدوحة تورطت فى تفجيرات كنائس جاكرتا

الثلاثاء، 22 مايو 2018 11:34 ص
قطريليكس: ميليشيات الدوحة تورطت فى تفجيرات كنائس جاكرتا تميم
كتبت – شرويت ماهر
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أفاد حساب "قطريليكس" على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بأن الدوحة متورطة فى تفجيرات كنائس جاكرتا التى راح ضحيتها العشرات.

وقال حساب قطريليكس عبر "تويتر" :"الإرهاب في إندونيسيا بصمة قطرية،ميليشيات الدوحة المتطرفة تورطت في تفجيرات كنائس جاكرتا التي راح ضحيتها العشرات، سياسيون إندونيسيون فضحوا الدور القطري المشبوه في إشاعة الفوضى ببلادهم خلال مؤتمر بالي".

 


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