قطريليكس: ميليشيات الدوحة تورطت فى تفجيرات كنائس جاكرتا

قطريليكس: ميليشيات الدوحة تورطت فى تفجيرات كنائس جاكرتاالثلاثاء، 22 مايو 2018 11:34 ص
تميم
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أفاد حساب "قطريليكس" على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بأن الدوحة متورطة فى تفجيرات كنائس جاكرتا التى راح ضحيتها العشرات.
وقال حساب قطريليكس عبر "تويتر" :"الإرهاب في إندونيسيا بصمة قطرية،ميليشيات الدوحة المتطرفة تورطت في تفجيرات كنائس جاكرتا التي راح ضحيتها العشرات، سياسيون إندونيسيون فضحوا الدور القطري المشبوه في إشاعة الفوضى ببلادهم خلال مؤتمر بالي".
الإرهاب في #إندونيسيا.. بصمة قطرية— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) May 22, 2018
ميليشيات #الدوحة المتطرفة تورطت في تفجيرات كنائس #جاكرتا التي راح ضحيتها العشرات.. سياسيون إندونيسيون فضحوا الدور القطري المشبوه في إشاعة الفوضى ببلادهم خلال #مؤتمر_بالي#قطريليكس#قطر_تنتحر#الدوحة_المفضوحة#قطر_عراب_الفوضى#قطر_تمول_الإرهاب pic.twitter.com/brEyusAf45
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