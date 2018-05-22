قطريليكس: ميليشيات الدوحة تورطت فى تفجيرات كنائس جاكرتا

كتبت – شرويت ماهر

أفاد حساب "قطريليكس" على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بأن الدوحة متورطة فى تفجيرات كنائس جاكرتا التى راح ضحيتها العشرات.

وقال حساب قطريليكس عبر "تويتر" :"الإرهاب في إندونيسيا بصمة قطرية،ميليشيات الدوحة المتطرفة تورطت في تفجيرات كنائس جاكرتا التي راح ضحيتها العشرات، سياسيون إندونيسيون فضحوا الدور القطري المشبوه في إشاعة الفوضى ببلادهم خلال مؤتمر بالي".