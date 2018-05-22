غواصة نووية روسية تجرى تجربة ناجحة لإطلاق صواريخ عابرة للقارات

أ ف ب

أطلقت غواصة نووية روسية بنجاح الثلاثاء أربعة صواريخ بالستية عابرة للقارات من البحر الأبيض على الساحل الشمالى الغربى لروسيا، بحسب ما أفاد الجيش فى بيان نقلته وكالات الأنباء المحلية.

واطلقت الغواصة "يورى دولغوروكي" الصواريخ من تحت الماء فى البحر الأبيض لتصيب هدفا تجريبيا عسكريا على شبه جزيرة كامتشاتكا فى أقصى الشرق، بحسب ما نقلت وكالة تاس الرسمية للانباء عن اسطول البحرية الشمالى.

وقالت البحرية إن هذه أول مرة يتم فيها إطلاق هذا العدد من الصواريخ من هذا النوع من الغواصات.

تزن غواصة "يورى دولغوروكى" 14720 طنا وهى من فئة الجيل الرابع من الغواصات الاستراتيجية، وصممت لحمل صواريخ بولافا العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية، وتم اختبار الغواصة للمرة الأولى فى البحر عام 2009.