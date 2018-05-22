video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 23 مايو 2018 07:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

غواصة نووية روسية تجرى تجربة ناجحة لإطلاق صواريخ عابرة للقارات

الثلاثاء، 22 مايو 2018 09:08 م
غواصة نووية روسية تجرى تجربة ناجحة لإطلاق صواريخ عابرة للقارات غواصة نووية
أ ف ب
إضافة تعليق

أطلقت غواصة نووية روسية بنجاح الثلاثاء أربعة صواريخ بالستية عابرة للقارات من البحر الأبيض على الساحل الشمالى الغربى لروسيا، بحسب ما أفاد الجيش فى بيان نقلته وكالات الأنباء المحلية.

واطلقت الغواصة "يورى دولغوروكي" الصواريخ من تحت الماء فى البحر الأبيض لتصيب هدفا تجريبيا عسكريا على شبه جزيرة كامتشاتكا فى أقصى الشرق، بحسب ما نقلت وكالة تاس الرسمية للانباء عن اسطول البحرية الشمالى.

وقالت البحرية إن هذه أول مرة يتم فيها إطلاق هذا العدد من الصواريخ من هذا النوع من الغواصات.

تزن غواصة "يورى دولغوروكى" 14720 طنا وهى من فئة الجيل الرابع من الغواصات الاستراتيجية، وصممت لحمل صواريخ بولافا العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية، وتم اختبار الغواصة للمرة الأولى فى البحر عام 2009.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ماكرون يزور قاعدة بحرية فى أستراليا ويتفقد غواصة للبحرية الملكية

سفينة أبحاث تجرى مسح لحطام غواصة أسترالية مفقودة منذ 104 عام (صور)

التايمز: روسيا منعت غواصة بريطانية من ضرب سوريا بالصواريخ المجنحة

صور.. انتهاء فعاليات النهائيات العربية والمحلية للمسابقة الدولية للغواصات الآلية

هندسة الإسكندرية تفوز بالـ3 مراكز الأولى فى مسابقة الغواصات

غواصة نووية

روسيا

أخبار روسيا

غواصة




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة