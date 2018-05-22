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الخارجية الفلسطينية: نسعى لتحقيق العدالة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلى

الثلاثاء، 22 مايو 2018 03:59 م
الخارجية الفلسطينية: نسعى لتحقيق العدالة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلى وزير الخارجية الفلسطينى
لاهاى (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى إن دولة فلسطين تسعى لتحقيق العدالة والانتصاف وليس الانتقام، وتحقيق المساءلة والمحاسبة، وذلك وفق التزامها تجاه شعبنا الفلسطينى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن المالكى أكد - خلال مؤتمر صحفى فى مقر المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، اليوم الثلاثاء، إن سعينا لتحقيق العدالة تكميلى لالتزامنا بالتوصل لحل سلمى للصراع المستمر مع إسرائيل، والمنبثق عن استمرارها باحتلال الأرض الفلسطينية، بما فى ذلك القدس الشرقية، إذ تعتبر العدالة بمثابة ركن أساسى لأى سلام قابل للحياة، والتخلى عن ضحايا جرائم الاحتلال من شأنه تقويض أى جهود تبذل لتحقيق السلام، وهو ما ترى دولة فلسطين أن احالاتها للمحكمة الجنائية الدولية من شأنها تعزيزه.

وقال إن الوقت يبدأ منذ اللحظة التى وقعنا فيها للمحكمة للبدء فى النظر فى القضية الفلسطينية عام 2014 وما بعد ذلك، حيث تبدأ العملية منذ شهر يونيو2014 حتى اليوم لتغطية الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى وأية جرائم يمكن أن تحدث فى المستقبل.

واعتبر أن الإحالة التى قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هى ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف فى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، فى أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعا لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطينى ومقدراته.

 


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