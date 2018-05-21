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قرقاش: المنطقة بحاجة للسلام.. والسياسة الإيرانية الإقليمية ألهبت الجبهات

الإثنين، 21 مايو 2018 08:43 م
قرقاش: المنطقة بحاجة للسلام.. والسياسة الإيرانية الإقليمية ألهبت الجبهات أنور قرقاش
كتب هيثم سلامة
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن المنطقة بحاجة إلى السلام والاستقرار والسياسة الإيرانية الإقليمية ألهبت الجبهات بانتهازيتها وطائفيتها.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" مقاربة مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكي الْيَوْمَ حول السياسة الإيرانية دقيقة، والإستراتيجية الصارمة التي أعلنها نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني عبر السنوات، توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها".

وأضاف قرقاش:" طالما عانت المنطقة من الخطاب والفعل الإيراني الذي لا يحترم السيادة والشأن الداخلي، وبعد الإتفاق النووي شهدنا تغولا وتدخلا إيرانيا غير مسبوق في الشأن العربي، آن الأوان لتدرك طهران أن سلوكها السابق لا يمكن القبول به".

وتابع :" المنطقة بحاجة إلى السلام والإستقرار والسياسة الإيرانية الإقليمية ألهبت الجبهات بانتهازيتها وطائفيتها، ومن الطبيعي أن تجد طهران نفسها في هذا المأزق، إستراتيجية بومبيو تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة الإيرانية".

تدوينات أنور قرقاش ر
تدوينات أنور قرقاش 

 

 

 


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الإمارات

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دولة إيران




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