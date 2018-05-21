المرصد السورى: بدء انسحاب عناصر داعش وعائلاتهم من اخر الجيوب قرب دمشق

المرصد السورى: بدء انسحاب عناصر داعش وعائلاتهم من اخر الجيوب قرب دمشقالإثنين، 21 مايو 2018 01:00 ص
جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن مسلحى داعش بدأوا فى الانسحاب من أخر الجيوب الواقعة قرب دمشق.
وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الانجليزية، أن المرصد السورى أوضح فى بيان أن مسلحى داعش وعائلاتهم بدأوا بالفعل إخلاء معسكر اليرموك واتجهوا داخل حافلات فى طريقها إلى الصحراء الواقعة شرق العاصمة السورية.
ويرى المراقبون أن هذا يمثل أخر جيب للعناصر المتمردة تحت الحصار غرب سوريا، وأن عملية الإجلاء من شأنها أن تؤدى إلى استعادة سيطرة القوات الحكومية على المنطقة.
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