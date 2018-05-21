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المئات من عرب إسرائيل يتظاهرون فى حيفا ضد "الحرب على غزة"

الإثنين، 21 مايو 2018 12:16 ص
المئات من عرب إسرائيل يتظاهرون فى حيفا ضد "الحرب على غزة" مظاهرات من أجل غزة
حيفا (أ ف ب)
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تظاهر المئات من عرب اسرائيل فى حيفا، مساء الاحد، احتجاجا على "الحرب على قطاع غزة"، حيث قتل الاثنين أكثر من 60 فلسطينيا برصاص القوات الاسرائيلية، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وهتف المتظاهرون "يسقط الاحتلال" و"اوقفوا الفاشية" منددين ايضا بالقمع الذى مارسته الشرطة الاسرائيلية ضد متظاهرين فى المدينة نفسها الجمعة حين اعتقلت 19 متظاهرا كانوا يعبرون عن تضامنهم مع قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون اربعة أحرف ضخمة باللون الاحمر تمثل اسم "غزة" وأطلقوا هتافات ضد "الحرب على قطاع غزة" وهتافات اخرى تؤكد ان "اليهود والعرب ليسوا أعداء".

وكان جنود اسرائيليون قتلوا الاثنين 62 فلسطينيا واصابوا نحو 2500 اخرين بجروح على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل خلال تظاهرات فلسطينية احتجاجا على نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس.

واثار سقوط العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين موجة استنكار عالمية، وعمدت بعض الدول الى استدعاء سفراء اسرائيل لديها تعبيرا عن احتجاجها، والجمعة فرقت الشرطة الاسرائيلية بالقوة فى حيفا تظاهرة تضامنية مع غزة واعتقلت 19 متظاهرا كانوا لا يزالون حتى مساء الاحد معتقلين.

ومن بين المعتقلين جعفر فرح مدير مركز "مساواة"، المنظمة غير الحكومية التى تدافع عن حقوق العرب الاسرائيليين، والذى اصيب فى ساقه اثناء اعتقاله مما استدعى نقله الى المستشفى، بحسب عائلته.

 


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