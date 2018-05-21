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الأسرى الفلسطينيين: استشهاد 7 أسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى منذ عام 2017

الإثنين، 21 مايو 2018 01:04 م
الأسرى الفلسطينيين: استشهاد 7 أسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى منذ عام 2017 الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
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قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع" إن 7 أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى منذ عام 2017، وهو رقم كبير يشير إلى أن السجون تحولت إلى مكان للموت والقتل بحق الأسرى إلى جانب الإجراءات التعسفية والانتقامية بحقهم".

وأضاف قراقع - فى بيان اليوم الاثنين، " إن الأسير الشهيد عزيز عويسات الذى ارتقى شهيدا مساء أمس الأحد، فى مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلى، تعرض للضرب حتى الموت فى 2 مايو بزنازين سجن ايشل على يد قوات قمعية تابعة لمصلحة السجون؛ ما أدى لإصابته بجلطة حادة على القلب وتهتك فى الرئتين وانهيار تام فى أجهزة جسمه الداخلية، ومنذ ذلك الوقت دخل فى غيبوبة تحت أجهزة التنفس الاصطناعية حتى ارتقى شهيدا".

وتابع:" هناك جريمة متعمدة وعن سبق إصرار تعرض لها الشهيد عويسات بطريقة وحشية وانتقامية، وحكومة الاحتلال هى المتهمة بارتكابها، وسنعمل على تشريح جثمان الشهيد؛ للوقوف على كل الأسباب التى أدت إلى استشهاده بحضور طبيب فلسطيني، ولقد بدأنا بالخطوات والإجراءات القانونية لاسترداد جثمان الشهيد".

وأكد قراقع أن الأسرى بحاجة إلى حماية دولية، و إلى ملاحقة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا تبقى إسرائيل كسلطة محتلة منفلتة من العقاب الدولى.

 


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