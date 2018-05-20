قتلى وجرحى فى غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثى شمال صعدة اليمنية

عدن أ ش أ

شنت مقاتلات التحالف العربى، غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثى فى مديرية باقم شمالى محافظة صعدة شمال اليمن المعقل الرئيسى للمتمردين الحوثيين.

وذكرت قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد أن الغارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ بالستية استخدمها الحوثيون فى إطلاق الصواريخ من محافظة صعدة باتجاه الأراضى السعودية، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من خبراء صواريخ الحوثى وتدمير منصات الإطلاق.

وكانت مقاتلات التحالف قد قصفت أهدافا عسكرية فى معسكر كهلان بضواحى مدينة صعدة عاصمة المحافظة، كما استهدفت غارات أخرى تجمعات للمليشيات فى منطقة علاف والمهاذر بمديرية سحار وسط صعدة.

وفى سياق متصل، قتل ما لا يقل عن 8 من عناصر مليشيات الحوثى وأصيب آخرون بنيران القوات اليمنية شمال صرواح بمحافظة مأرب.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية ميدانية قولها إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثى فى جبهة صرواح أسفرت عن مقتل 8 من المليشيات وإصابة آخرين، وأضافت أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعى مكثّف وغارات لمقاتلات التحالف العربى استهدفت مواقع متفرقة للمليشيات الانقلابية شمالى صرواح.

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى قد أعلن أن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضى اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضى المملكة.