video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 20 مايو 2018 01:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء العراقى يلتقى زعيم التيار الصدرى

الأحد، 20 مايو 2018 12:32 ص
رئيس الوزراء العراقى يلتقى زعيم التيار الصدرى رئيس الوزراء العراقى يلتقى زعيم التيار الصدرى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقى، الدكتور حيدر العبادي،  في العاصمة بغداد برئيس التيار الصدري مقتدى الصدر.
 

دخل العراق مرحلة جديدة من الصراع السياسى بين كافة القوى السياسية والوطنية التى حصدت عددا لا بأس به من المقاعد فى البرلمان العراقى، وكثفت عدد من القوى والائتلافات اتصالاتها خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لبناء تحالفات كبرى بين عدد من التحالفات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران بعيدا عن المشهد السياسى العراقى، وبدأت كلا الدولتين التنسيق والتشاور مع الكتل والتيارات السياسية التى ترتبط معها باتصالات مباشرة، وذلك لبحث مستقبل العراق وحكومته المقبلة التى يجب أن تكون قادرة على استكمال النجاحات التى حققها رئيس الوزراء حيدر العبادى فى القضاء على داعش والبدء فى إعادة إعمار ومحاربة الطائفية والمحاصصة الحزبية.

ولتشكيل الحكومة العراقية المقبلة يجب أن يتشكل تحالف بين التحالفات العراقية الكبرى، وذلك لأن شريطة تشكيل الحكومة العراقية هو حصول الكتل المتحالفة فيما بينها على (50%+1) أى 166 مقعدا فى البرلمان العراقى.

الملاحظ خلال السنوات الأخيرة سيطرة وهيمنة حزب الدعوة الإسلامية على منصب رئيس الوزراء العراقى، وذلك من الغزو الأمريكى للعراق حيث تولى الحكومة أبرز صقور حزب الدعوة الإسلامية وفى مقدمتهم إبراهيم الجعفرى ثم نورى المالكى وأخيرا رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى.


إضافة تعليق

العراق

أخبار العراق

اخر اخبار العراق

العبادي

مقتدى الصدر




لا تفوتك
"الأعلى للجامعات": تطبيق التصحيح الإلكترونى على الامتحانات العام المقبل

"الأعلى للجامعات": تطبيق التصحيح الإلكترونى على الامتحانات العام المقبل

عمرو خالد يتصدر "تويتر" عقب ظهوره فى إعلان دواجن.. وسخرية من المغردين

عمرو خالد يتصدر "تويتر" عقب ظهوره فى إعلان دواجن.. وسخرية من المغردين

لاعبات يرفعن شعار "أنا ست بيت" فى رمضان.. كرة القدم لم تمنع فايزة حيدر من التسوق وطبخ الشاورما.. سمر حمزة تنسى الرياضة فى المطبخ.. "جيانا" الكاراتيه تكتفى بالبانيه.. ودينا مشرف لا تعترف سوى بتجهيز السفرة

لاعبات يرفعن شعار "أنا ست بيت" فى رمضان.. كرة القدم لم تمنع فايزة حيدر من التسوق وطبخ الشاورما.. سمر حمزة تنسى الرياضة فى المطبخ.. "جيانا" الكاراتيه تكتفى بالبانيه.. ودينا مشرف لا تعترف سوى بتجهيز السفرة

أحداث كروية ينتظرها المصريون فى رمضان.. صلاح يواجه ريال مدريد فى النهائى الأوروبى.. الإعلان عن المدير الفنى للأهلى.. قائمة الراحلين بالزمالك.. تحديد مصير بيدرو.. كوبر يعلن القائمة النهائية للفراعنة بالمونديال

أحداث كروية ينتظرها المصريون فى رمضان.. صلاح يواجه ريال مدريد فى النهائى الأوروبى.. الإعلان عن المدير الفنى للأهلى.. قائمة الراحلين بالزمالك.. تحديد مصير بيدرو.. كوبر يعلن القائمة النهائية للفراعنة بالمونديال

تشيلسى يحقق أرقاما قياسية بالجملة بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزى

تشيلسى يحقق أرقاما قياسية بالجملة بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزى

ما قاله المصريون حول الزفاف الملكى: قليل من المكياج وكثير من الحب

ما قاله المصريون حول الزفاف الملكى: قليل من المكياج وكثير من الحب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة