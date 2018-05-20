الشرطة العراقية: إصابة 3 مدنيين جراء انفجار قرب سوق شعبية جنوب بغداد

الشرطة العراقية: إصابة 3 مدنيين جراء انفجار قرب سوق شعبية جنوب بغدادالأحد، 20 مايو 2018 10:55 ص
انفجار فى العراق ـ صورة أرشيفية
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ذكر مصدر بالشرطة العراقية اليوم الأحد، بأن ثلاثة مدنيين اصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية جنوب بغداد.
وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ أن "عبوة ناسفة وضعت بالقرب من سوق شعبية قرب اليوسفية جنوبى بغداد، انفجرت، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين".
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج".
يذكر أن أطراف العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
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