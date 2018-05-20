الرئيس الفلسطينى يجرى فحوصا طبية بعد خضوعه لعملية جراحية فى الأذن

أ ف ب

أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء السبت، فحوصا طبية فى مستشفى بالضفة الغربية المحتلة فى إطار مراجعة للعملية الجراحية "الناجحة" التى أجريت له الثلاثاء فى الأذن الوسطى، كما أفاد مصدر قريب منه.

وقال المصدر إن عباس (83 عاما) أدخل إلى المستشفى الاستشارى القريب من رام الله فى الضفة الغربية المحتلة لمدة نصف ساعة، أجرى خلالها تصويرا بالرنين المغناطيسى للأذن الوسطى، وغادر بعد ذلك مباشرة.

وأضاف أن التصوير بالرنين المغناطيسى هدف للتأكد من نجاح العملية التى أجراها عباس الثلاثاء.

من جهتها قالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن الفحوصات التى أجراها عباس، مساء السبت، أظهرت "أن النتائج ممتازة".

وكان عباس خضع فى المستشفى نفسه الثلاثاء لعملية جراحية "ناجحة" فى الأذن الوسطى.