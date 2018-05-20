الجيش اليمنى يُفشل هجوما للحوثيين شرقى محافظة البيضاء

الجيش اليمنى يُفشل هجوما للحوثيين شرقى محافظة البيضاءالأحد، 20 مايو 2018 05:09 م
الجيش اليمنى
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أفشل الجيش اليمنى، هجوما للحوثيين شرقى محافظة البيضاء، وسط البلاد، اليوم الأحد .
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت " أن قوات الجيش أفشلت هجوما للمليشيا الحوثية فى منطقتى حوران، وخدار العرجاء ، فى نفس الوقت التى أستهدفت فيه مقاتلات التحالف العربى غارات جوية لمواقع وتجمعات للحوثيين فى منطقة اليسبل بعزلة الوهبية فى مديرية السوادية .
وأسفرت المعارك وغارات التحالف عن مقتل وإصابة عدد الحوثيين ، علاوة على تدمير آليات قتالية .
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