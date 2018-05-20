الأمن العراقى يعتقل عنصرا من "داعش" خلال تسلله من سوريا

الأمن العراقى يعتقل عنصرا من "داعش" خلال تسلله من سورياالأحد، 20 مايو 2018 03:03 م
قوات الجيش العراقى
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أعلن مركز الإعلام الأمني العراقى اليوم الأحد اعتقال عنصر من "داعش" خلال تسلله من سوريا إلى العراق.
وقال المركز في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن "مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 حاصرت أحد الإرهابيين أثناء تسلله عند الحدود العراقية قادما من سوريا وتمكنت من إلقاء القبض عليه".
وأضاف المركز أن المقبوض عليه ينتمي إلى ما يعرف بـ"شرطة داعش" ضمن ما يسمى بـ "ولاية هيت"، مشيرا إلى ش
أنه تمت إحالته للقضاء.
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