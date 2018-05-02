مصرع 4 وإصابة سيدة فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم







الفيوم - رباب الجالى

لقى 4 مواطنين مصرعهم وأصيب آخر إثر إنقلاب سيارة أجرة عند قرية أبو صير بمركز إطسا، وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مستشفي الفيوم العام قد استقبل كل من حسين محمد محمد 41 سنة، وحسن طه 61 سنة، وياسر فارس 45 سنة، وأسامة محمد 41 سنة، جثثا هامدة وزينب فارس مصابة وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة سوزوكى فى طريقهم من محافظة بنى سويف إلى القاهرة وانقلبت بهم السيارة عدة مرات متتالية عند قرية أبو صير، وانتقل إلى مكان الحادث 4 سيارات من نموذج إسعاف بنى سويف، ونقلت الجثث والمصابة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.