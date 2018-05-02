video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير سوق الجمعة

الأربعاء، 02 مايو 2018 05:05 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير سوق الجمعة جانب من جولة المحافظ بسوق الجمعة


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لموقع سوق الجمعة بوسط المدينة لمتابعة وتفقد الموقف التنفيذى لأعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير السوق الذى يجرى تنفيذه حاليا بدعم صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة مالية تتجاوز 17.5 مليون جنيها، وذلك  فى إطار استكمال تنفيذ برنامج خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المناطق العشوائية .

رافق المحافظ خلال الزيارة، المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة و اشرف فؤاد رئيس مركز و مدينة الإسماعيلية و المهندس محمد الصافي رئيس حى ثان الإسماعيلية، والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم مديرعام الإسكان  والمهندس أسامة عبد العزيز مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندس السيد حجازى مدير عام لجنة تطوير العشوائيات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ ومرافقيه من القيادات ما تم تنفيذه من أعمال التطوير للمرحلة الاولى للسوق، و متابعة ما يجرى تنفيذه بالمرحلتين الثانية والثالثة، ويهدف المشروع لمحو الوجه المظلم عن السوق القديم، بتطوير وتجهيز مقر جديد خاص به وإقامة عدد من المحلات الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 17.5 مليون جني، بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية و إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية .

وتضمنت المرحلة الاولى من المشروع بناء و تشطيب عدد 124 محل تجارى و 36 فرش خاصة بالسلع الغذائية المختلفة تم تسليمها بالكامل وعدد 2 دورة مياه عمومية و2 غرفة ادارة.

وتشمل المرحلة الثانية 138 محل جديد وعدد 16 محل ترميم  و220 فرش و إنشاء مول تجارى يحتوى على دورات مياة حريمى و رجالى و غرف لتجميع القمامة ومسجد ودورات مياه عمومية، وتتضمن الأعمال الإجمالية لتطوير السوق بالكامل إنشاء إجمالى 450 محلا و 425 فرش، ونقطة شرطة، ومسجد و 2 دورة مياه عمومية، و من المقرر ان يتم الانتهاء من تطوير سوق الجمعة بالكامل قبل نهاية العام الجارى 2018 .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية: توفير الإنترنت بالمدارس الثانوية قبل بدء العام الدراسى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

سوق الجمعه بالاسماعيليه

تطوير العشوائيات

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
النائب العام يستدعى نائب رئيس المجتمعات العمرانية وآخرين بواقعة غرق التجمع

النائب العام يستدعى نائب رئيس المجتمعات العمرانية وآخرين بواقعة غرق التجمع

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم

الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة روما وليفربول فى دوري ابطال اوروبا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة روما وليفربول فى دوري ابطال اوروبا

الخطيب يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجى بدورى الأبطال

الخطيب يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجى بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة