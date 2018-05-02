محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير سوق الجمعة







الإسماعيلية – جمال حراجى

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لموقع سوق الجمعة بوسط المدينة لمتابعة وتفقد الموقف التنفيذى لأعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير السوق الذى يجرى تنفيذه حاليا بدعم صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة مالية تتجاوز 17.5 مليون جنيها، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ برنامج خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المناطق العشوائية .

رافق المحافظ خلال الزيارة، المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة و اشرف فؤاد رئيس مركز و مدينة الإسماعيلية و المهندس محمد الصافي رئيس حى ثان الإسماعيلية، والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم مديرعام الإسكان والمهندس أسامة عبد العزيز مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندس السيد حجازى مدير عام لجنة تطوير العشوائيات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ ومرافقيه من القيادات ما تم تنفيذه من أعمال التطوير للمرحلة الاولى للسوق، و متابعة ما يجرى تنفيذه بالمرحلتين الثانية والثالثة، ويهدف المشروع لمحو الوجه المظلم عن السوق القديم، بتطوير وتجهيز مقر جديد خاص به وإقامة عدد من المحلات الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 17.5 مليون جني، بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية و إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية .

وتضمنت المرحلة الاولى من المشروع بناء و تشطيب عدد 124 محل تجارى و 36 فرش خاصة بالسلع الغذائية المختلفة تم تسليمها بالكامل وعدد 2 دورة مياه عمومية و2 غرفة ادارة.

وتشمل المرحلة الثانية 138 محل جديد وعدد 16 محل ترميم و220 فرش و إنشاء مول تجارى يحتوى على دورات مياة حريمى و رجالى و غرف لتجميع القمامة ومسجد ودورات مياه عمومية، وتتضمن الأعمال الإجمالية لتطوير السوق بالكامل إنشاء إجمالى 450 محلا و 425 فرش، ونقطة شرطة، ومسجد و 2 دورة مياه عمومية، و من المقرر ان يتم الانتهاء من تطوير سوق الجمعة بالكامل قبل نهاية العام الجارى 2018 .