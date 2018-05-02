فحص 111 شخصا وتمشيط 7 مزارع فى حملة أمنية بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث المركز.

أسفرت الحملة عن فحص 7 مزارع بدائرة مركز السادات وفحص 42 شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين ماعدا 2 حالة ايجابية بإجمالي 2 حكم لكل من " ا ع م إ " مقيم الجيزة مطلوب فى قضية " ضرب " حكم حبس 3 شهور، و"ع ا م " مقيم مطلوب فى قضية " تبديد " حبس شهر .

كما تمكنت الحملة من فحص 10 أشخاص سياسيا تبين أنهم غير مطلوبين، وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 30 شقة مفروشة و59 شخصاجنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 2 قضية مخالفة المحال العام، و3 قضايا بائع متجول بدون ترخيص بدائرة قسم شبين الكوم .