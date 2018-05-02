بالصور.. وكيل تعليم كفر الشيخ: توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية







كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر المركز الإعلامي بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بياناً، أكد فيه أن الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، شاركت في الاجتماع الذي عقده المهندس راضي أمين السكرتير العام للمحافظة ، لمناقشة خطة توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية، بحضور مندوب شركة الاتصالات المصرية، والأبنية التعليمية، وعدد من رؤساء مجالس المدن ، وعدد من المسئولين بالمواقع الخدمية .

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن التربية والتعليم تقدم جميع التسهيلات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع إسهاما فى نجاح المشروع القومى الذي يرعاه رئيس الجمهورية والدكتور طارق شوق، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدة أن المشروع ينهض بالعملية التعليمية ويواكب العصر وينهض بالطلاب وينمى قدراتهم العلمية.

وأضافت وكيل الوزارة، إنه عُقد اجتماع منذ 3 أيام بمقر هيئة الأبنية بمحافظة كفر الشيخ لمناقشة خطة الوزارة لتطوير التعليم الثانوي وتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توفير خدمة الإنترنت في جميع المدارس التي تعمل بها مرحلة التعليم الثانوي " الحكومي والخاص " وذلك من خلال الشركة المصرية للإتصالات بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، والتطوير التكنولوجي بالوزارة ، وتم مناقشة بيان المدارس الثانوي وموقف المدارس على الطبيعة وبيان وجود تليفون بالمدارس وحالته وبيان حالة وجود خدمة النت بها أم لا ، وبيان حالة التيار الكهربائي بالمدارس ودراسة المكان المناسب لغرفة الشبكات " وجودها من عدمه " وتحديد المسارات حتى حدود الأسوار بالمدارس .