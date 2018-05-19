مجلس النواب القبرصى يدين بالإجماع العنف الإسرائيلى فى غزة

نيقوسيا(أ ش أ)

أدان مجلس النواب القبرصى بالإجماع أعمال العنف التى قام بها الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة، معربا عن استعداده للمساهمة فى جهود السلام فى إطار اختصاصاته والدبلوماسية البرلمانية وذلك من خلال قرار اتخذه فى جلسة عامة الليلة الماضية.

وأوضح المجلس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية - أنه تم استخدام القوة العسكرية من قبل الجانب الإسرائيلى مما أسفر عن مقتل المدنيين العزل، معربًا عن قلقه إزاء تلك الأحداث الدموية التى قام بها الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة وعن حزنه العميق لوقوع قتلى وجرحى بين الفلسطينيين بمن فيهم العديد من الأطفال.

ودعت الجلسة العامة لمجلس النواب القبرصى، الحكومة الأمريكية إلى إلغاء قرارها بنقل سفارتها إلى القدس.

وأكد المجلس دعمه للجهود الدولية الرامية إلى استئناف المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف التوصل إلى حل سلمى ودائم فى الشرق الأوسط، مؤكدًا فى الوقت ذاته دعمه لحل الدولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تتعايشان بسلام داخل الحدود المتفق عليها والمعترف بها دوليًا بما يتماشى مع قرارات الامم المتحدة.