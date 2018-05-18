مستشفيات عدن اليمنية ترفع الجاهزية تحسبا لإعصار قادم من المحيط الهندى

مستشفيات عدن اليمنية ترفع الجاهزية تحسبا لإعصار قادم من المحيط الهندىالجمعة، 18 مايو 2018 06:13 ص
اعصار _ صورة أرشيفية
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رفعت المرافق الصحية بالمحافظة اليمنية عدن جاهزيتها، الخميس، وذلك تحسبا للإعصار القادم من المحيط الهندي.
وأشار مدير مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش - حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية - إلى أن الإعصار القادم من المحيط الهندى باتجاه خليج عدن، قد يؤثر على السواحل الجنوبية ومنها مدينة عدن.
وأوضح أنه يتعين على طواقم الإسعاف وغرف العمليات فى المستشفيات الحكومية والمجمعات الرئيسية فى المديريات والمستشفيات الخاصة، بأن تكون على درجة عالية من الاستعداد اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام تحسبا لأى طارئ.
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