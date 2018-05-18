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صور..سيدات فلسطين يتوافدن على المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

الجمعة، 18 مايو 2018 12:12 م
صور..سيدات فلسطين يتوافدن على المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة سيدات فلسطين
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)
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توافد العشرات من السيدات الفلسطينيات اليوم الجمعة، على منطقة قبة الصخرة بالمسجد الأقصى لأداء صلاة أول جمعة فى رمضان.

وفى سياق متصل، تواصل اليوم الجمعة مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وأكدت الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرات العودة اكتمال الاستعدادات لمسيرات جمعة الوفاء للشهداء والجرحى التى تنظم اليوم فى مخيمات العودة الخمس.

وأكدت اللجنة ان المسيرات شعبية وتحمل طابع سلمى من شعب يتعرض لأبشع انواع الارهاب والحصار.

واكد يوسف ابو صفية عضو الهيئة على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمى والشعبى لها، مطالبا أبناء الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده للمشاركة الواسعة كما فى قطاع غزة، تأكيداً على وحدة شعبنا فى كافة أماكن تواجده.

امرأة فلسطينية تؤدى صلاة الجمعة بالقدس
امرأة فلسطينية تؤدى صلاة الجمعة بالقدس

 

سيدات فلسطينيات
سيدات فلسطينيات

 

قبة الصخرة بالمسجد الأقصى
قبة الصخرة بالمسجد الأقصى

 

جانب من مشاركة سيدات فلسطين
جانب من مشاركة سيدات فلسطين

 

نساء فلسطين يؤدون صلاة الجمعة
نساء فلسطين يؤدون صلاة الجمعة

 

دعاء سيدات فلسطين
دعاء سيدات فلسطين

 

جانب من دعاء سيدات فلسطين
جانب من دعاء سيدات فلسطين

 

 


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