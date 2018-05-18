اليوم.. ملك الأردن يشارك فى القمة الاستثنائية لـ"التعاون الإسلامي" فى اسطنبول

اليوم.. ملك الأردن يشارك فى القمة الاستثنائية لـ"التعاون الإسلامي" فى اسطنبولالجمعة، 18 مايو 2018 03:00 ص
الملك عبدالله الثانى العاهل الأردنى
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يترأس العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الوفد الأردنى المشارك فى أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامى، التى تعقد فى مدينة اسطنبول التركية اليوم الجمعة.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فإن انعقاد القمة يأتى فى ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات إثر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتداءات والعنف الذى تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
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